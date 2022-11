Zudem hat Bundeskanzler Scholz (SPD) im AKW-Streit längst ein Machtwort gesprochen , die drei noch in Deutschland am Netz befindlichen Meiler bleiben aller Voraussicht nach bis April 2023 am Netz (mehr zur Laufzeitverlängerung und was sie beutetet lesen Sie hier ).

Zwei Themen, zwei Ideologien

Lindner erklärte dann auch, er halte die Diskussion über ein Tempolimit für überschätzt und nebensächlich mit Blick auf den Klimaschutz. Auf Nachfrage, teilte er in Richtung Grüne aus: »Ich finde es total blödsinnig, es ist total ideologisch« und zeige, dass es da nur um »irgendwelche komischen Steckenpferde« gehe.