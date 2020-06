Ferienbeginn und Corona ADAC erwartet ungewöhnliche Stauschwerpunkte

In mehreren Bundesländern fangen die Sommerferien an. Normalerweise führt das zu Blechlawinen in Richtung Süden und auf den Straßen an die Küsten. Dieses Jahr könnten andere Routen stärker belastet sein als sonst.