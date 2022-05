Studie sieht systematische Benachteiligung Frauen werden bei Verkehrsunfällen deutlich häufiger im Auto eingeklemmt als Männer

Frauen werden fast doppelt so häufig in einem Unfallfahrzeug eingeschlossen wie männliche Autofahrer. Fahrerinnen werden daher oft schwerer verletzt. Das zeigt eine britische Studie, die Daten von über 70.000 Krankenhauspatienten ausgewertet hat.

Obwohl Männer statistisch eher in schwere Unfälle verwickelt werden, wurden nur neun Prozent in ein Unfallfahrzeug eingeklemmt, bei Frauen waren es hingegen 16 Prozent. Sie erlitten zudem mehr Hüft- und Wirbelsäulenverletzungen, während Männer mehr an Kopf-, Gesichts-, Brust- und den Gliedmaßen verletzt wurden, heißt es in der Untersuchung, die im Fachjournal BMJ Open veröffentlicht wurde.