In der Debatte über Klimaschutz im Verkehr liegt das Augenmerk Liu zufolge bislang eher auf Vorzügen von Elektroautos. Dabei könne der jährliche CO2-Ausstoß allein durch tägliches Radfahren massiv gesenkt werden. Die Vorteile für die Gesundheit und die Verbesserung der Luftqualität seien dabei noch gar nicht einbezogen.

Die Studie verweist in diesem Zusammenhang auf die Niederlande und Dänemark als Länder mit einem sehr hohen Radverkehrsanteil: Niederländer legen demnach täglich rund 2,6 Kilometer Radweg zurück, Dänen rund 1,6 Kilometer. Würde jeder Mensch so viel radeln wie die Dänen, würden jährlich 414 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart, was laut den Berechnungen der Forscher etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß Großbritanniens entspricht. Bei 2,6 Kilometern Radweg wie in den Niederlanden könnten die Emissionen sogar um 686 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden.