Die Deutsche Bahn kündigt das hessische Projekt als »Weltpremiere« an. Dieselbe Technik testet auch der Autovermieter Sixt für einen Robotaxidienst in München. Einen Termin für den kommerziellen Betrieb, ursprünglich für 2022 angekündigt, mochte Ausrüster Mobileye zuletzt nicht nennen. Die Pläne für einen Einsatz von Robotaxis in München und anderen deutschen Städten seien »auf einem guten Weg«, erklärte das zu Intel gehörende Unternehmen gegenüber dem SPIEGEL. In einigen US-Städten sind bereits verschiedene Robotaxidienste im kommerziellen Betrieb, jedoch nicht wie in Hessen geplant als Ergänzung zu Bus und Bahn.