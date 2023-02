Das Landgericht Detmold hat eine weitere von Greenpeace unterstützte Klimaklage gegen den Autokonzern Volkswagen abgewiesen. Der Biobauer Ulf Allhoff-Cramer hatte auf Unterlassung der Herstellung von Autos mit Verbrennungsmotor geklagt. Das zuständige Gericht erklärte die Klage nun jedoch als »insgesamt unbegründet«. Greenpeace kündigte wie bereits in einem ähnlichen Verfahren in Braunschweig an, in Berufung zu gehen. (Aktenzeichen: 01 O 199/21).