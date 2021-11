Alternative zum Flugzeug Bahn bringt 20 extralange ICE auf die Schiene

So viele Passagiere wie in drei Kurzstreckenflieger: Mit 20 neuen XXL-ICE will die Bahn den Fluglinien auf innerdeutschen Strecken Konkurrenz machen. Fahrtzeiten sollen durch Sprinter-Verbindungen verkürzt werden.