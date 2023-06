Bundesverkehrsminister Volker Wissing will die Investitionen in das rund 33.800 Kilometer lange Schienennetz vorantreiben. Dafür ist das Gesetz laut Ministerium die rechtliche Grundlage. Wissing sagte, Maßnahmen könnten dank der Gesetzesänderung künftig schneller, optimierter und gebündelt umgesetzt werden. So soll sich der Bund künftig auch an den Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung beteiligen können, nicht nur an Kosten von Bauprojekten wie bisher.