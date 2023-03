Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Fulda wird wegen Bauarbeiten für mehr als acht Monate gesperrt. Die Arbeiten in dem Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover-Würzburg sollen am 1. April beginnen und am 9. Dezember enden, wie die Bahn ankündigte . Bahnreisende müssen in dieser Zeit mit Behinderungen rechnen.