»Die überalterte und knappe Infrastruktur, intensive Bautätigkeit und ab dem zweiten Quartal ein rasant wachsendes Verkehrsaufkommen im Fern- und Nahverkehr haben in Summe den Bahnbetrieb unter Druck gebracht«, teilte die Deutsche Bahn mit. Für das laufende Jahr hat sich der Konzern ein Ziel von mindestens 70 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr gesetzt – in früheren Jahren strebte die Bahn einen Wert über 80 Prozent an.