Ohne fremde Hilfe in einen ICE einsteigen: Künftig ist das auch für mobilitätseingeschränkte Menschen möglich. Die Deutsche Bahn (DB) hat in Berlin den ersten Wagen des neuen ICE L präsentiert – mit ebenerdigem Einstieg. Auch Fahrgäste mit viel Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrad gelangen einfacher in diese Züge als in die übrigen ICE-Baureihen.