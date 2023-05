Mit dem Ausbau oder der Ertüchtigung des Schienennetzes geht es der Kleinen Anfrage allerdings aktuell nur sehr zäh voran. Insgesamt wurden deutschlandweit 138 Kilometer Bahnstrecke neu eröffnet, diese Zahl fällt aber nur deswegen so hoch aus, weil in Baden-Württemberg die ICE-Strecke zwischen Wendlingen und Ulm fertiggestellt wurde. In 13 Bundesländern entstand im vergangenen Jahr jeweils nicht einmal ein Kilometer Bahnstrecke neu. Und bundesweit wurden auch nur 7,7 Kilometer bestehender Strecke wieder in Betrieb genommen.