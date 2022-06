Überfüllte Züge Bahnlobby will Fahrradmitnahme zu Stoßzeiten stärker regulieren

Wie es besser gehen könnte, wird am Dienstag und Mittwoch auf der Konferenz »Bahn.Rad.Parken« in Berlin diskutiert. Dort geht es vor allem ums Abstellen des Fahrrads am Bahnhof. So wird am Beispiel der Niederlande eine erfolgreiche Strategie vorgestellt. Auch geht es um die Frage, ob und wie bestehende Autoparkhäuser zu Fahrradgaragen umgerüstet werden können. Doch auch die Mitnahme von Rädern in den Zügen dürfte immer wieder einmal Thema sein.