Kunstnebel in Krefeld; die ersten paar Meter Fahrt in eine gar nicht so nebulöse Zukunft – zumindest, wenn es nach der Deutschen Bahn geht. Ihr neuer Zug »Mireo Plus H«, entwickelt von Siemens, fährt nur mit Wasserstoff. Von 2024 an soll er in Baden-Württemberg einen Dieseltriebwagen komplett ersetzen. Bis dahin stehen Testfahrten an.

Daniela Gerd tom Markotten, DB Vorständin (Digitalisierung & Technik):

»Wir wollen uns von fossilen Kraftstoffen komplett verabschieden. Das heißt, dass wir keine Dieselfahrzeuge mehr betreiben wollen. Wir können Batteriezüge nutzen, oder eben auch Wasserstoffzüge. Und Wasserstoffzüge sind für uns insbesondere interessant, wenn es um längere Strecken geht.«

Auf langen Strecken haben Batteriezüge den Nachteil, dass sie Ladestopps brauchen – oder große, schwere Akkus, die wiederum die Reichweite beeinträchtigen. Der neue Wasserstoffzug dagegen soll bis zu 800 Kilometer weit und 160 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Noch fehlt der Bahn allerdings die flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur. Zum neuen System zählt deshalb auch eine mobile Tankstelle.

Daniela Gerd tom Markotten, DB Vorständin (Digitalisierung & Technik):

»Das Gesamtsystem ist eigentlich das, was die Neuheit ausmacht. Dass wir nämlich den Zug sehr schnell betanken können, innerhalb von 15 Minuten. Und auch, dass die Tankstelle mobil ist. Das heißt, dass wir sie dorthin fahren können, wo die Züge betankt werden müssen.«

Die Bahn und Siemens preisen die Wasserstoff-Technik als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht kein Treibhausgas, sondern nur Wasser.

Michael Peter, CEO Siemens Mobility:

»Und ehrlich gesagt, der billigste Weg, CO2 zu sparen, sind solche Fahrzeuge im Nahverkehr umzustellen. Wenn Sie den gleichen Effekt CO2-Ersparnis im Individualverkehr haben wollen, sind die Investitionen natürlich um ein Vielfaches höher.«

Damit die Technik wirklich klimafreundlich ist, muss allerdings auch die Energie, die zur Gewinnung von Wasserstoff nötig ist, aus erneuerbaren Quellen stammen. Ein Teil der Zukunft liegt also doch noch im Nebel.