Ruhe vor dem Sturm? So entspannt, wie hier vor dem RE6 auf dem Weg von Westerland auf Sylt nach Hamburg-Altona geht es am Bahnsteig nicht immer zu, wenn das Fahrrad mit an Bord soll. Vor allem entlang touristischer Strecken erwartet die Deutsche Bahn den Sommer über mehr Fahrgäste mit Bike.

Foto: Daniel Reinhardt / Deutsche Bahn