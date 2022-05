Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben sich im April so oft verspätet wie lange nicht. Die ICE- und Intercity-Züge kamen in nur 69,1 Prozent der Fälle pünktlich, wie das Unternehmen mitteilte. Das war die niedrigste Quote seit dem Juli 2015. Als pünktlich gilt ein Zug dabei, wenn die planmäßige Ankunftszeit um nicht mehr als sechs Minuten überschritten wird.