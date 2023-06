Wenn Autos zu »Billigpreisen« oder umsonst geparkt werden können, dann bremse das die Mobilitätswende aus, findet die Deutsche Umwelthilfe – und fordert höhere Parkgebühren.

»Wer durchschnittlich zwölf Quadratmeter öffentlichen Raum in Anspruch nimmt, sollte dafür auch eine angemessene Gebühr entrichten – und das nicht nur in der Innenstadt«, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Daher will die Umwelthilfe auch eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in allen Städten und Gemeinden, was das kostenlose Parken im öffentlichen Raum insgesamt beenden würde.