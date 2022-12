In den vergangenen 50 Jahren wurde viel für die Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht, wie die Statistiker betonten. So waren 1972 in Deutschland bei weitaus weniger zurückgelegten Kilometern noch rund 20.000 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm vorgenommen, die Zahl der Verkehrstoten von 2021 bis 2030 um 40 Prozent zu senken.