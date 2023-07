Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Borken lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige habe am späten Dienstagabend die B525 bei Velen überqueren wollen und sei dabei von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit.

Bei der Kollision mit einem Auto ist am Montag eine elfjährige Radfahrerin in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu dem Unfall, als das Mädchen mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte.

Ein Radlader soll in Großziethen (Dahme-Spreewald) beim Überholen einen elfjährigen Radfahrer gestreift haben. Der Junge stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie die Polizei in Cottbus am Freitag mitteilte. Der Fahrer setzte den Angaben zufolge die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Eine 74-Jährige hat am Dienstag einen Radfahrer in Schwerin mit dem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Der 47-jährige Radfahrer sei gegen 14 Uhr in Lankow mit dem Auto der Seniorin zusammengestoßen, teilte die Polizei in Schwerin am Donnerstag mit. Beim Aufprall auf die Frontscheibe zog er sich demnach mehrere schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Radfahrer ist von einem Auto in Reichenbach im Vogtlandkreis angefahren und schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Zwickauer Straße in Richtung Lichtentanne, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er bog nach links auf den Lidl-Parkplatz ab und fuhr dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf einem Rennrad an.