Eine SPIEGEL-Umfrage scheint den Spöttern recht zu geben: Wenn ab Mai das 49-Euro-Ticket kommt, werden zwar viele von einem günstigeren und einfacheren Nahverkehr profitieren – allerdings nicht in allen Regionen gleichermaßen. In der potenziellen Kundschaft zeigt sich ein klares Stadt-Land-Gefälle: So sinkt das Interesse am Ticket fast durchgängig mit der Bevölkerungsdichte des Gebietes, in dem die Befragten wohnen.