Nach dem ersten Monat Rund zehn Millionen Deutschlandtickets verkauft

VDV-Präsident Ingo Wortmann geht davon aus, dass die Verkaufszahlen aufgrund der Tarifwechsel weiter steigen werden. Die Anzahl derjenigen, die aus bestehenden Abos ins Deutschlandticket wechseln, werde in den kommenden Wochen noch deutlich steigen, erklärte er am Mittwoch. Die Anzahl der rund 700.000 neuen Gäste, die zuvor den Nahverkehr in der Regel nicht nutzten, bezeichnete er als »gutes erstes Ergebnis«.