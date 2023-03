Der zuständige Senat des BGH hat für den 8. Mai bereits eine Verhandlung angesetzt, in der er die sich »möglicherweise ergebenden Folgerungen für das deutsche Haftungsrecht« erörtern will, um den unteren Instanzen möglichst schnell Leitlinien an die Hand zu geben. Denn mit dem EuGH-Urteil sind noch längst nicht alle Fragen geklärt. Offen ist zum Beispiel, wie viel Geld betroffenen Autokäufern zusteht.