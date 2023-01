Gewichtsunterschiede bei Autos erhöhen das Risiko

Forscher sehen die Entwicklung mit Sorge. Schwere Elektroautos erhöhten die Gefahr tödlicher Unfälle und seien schlechter für die Umwelt, schreiben Wissenschaftler um Blake Shaffer, Professor für Ökonomie an der University of Calgary in Kanada, in einem Meinungsbeitrag für das Fachblatt »Nature« .

E-Autos sind meist schwerer als baugleiche Verbrenner, das macht sie in Summe potenziell gefährlicher. Um ein besonders massiges Auto zu bewegen, und dann noch mit einer besonders hohen Reichweite, ist eine umso schwerere Batterie nötig, die selbst einen hohen Anteil am Gesamtgewicht hat.