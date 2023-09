Energietrick bei E-Bikes Wie zerronnen, so gewonnen

»Im Idealfall bekommt man 10 bis 20 Prozent der Energie, die man fürs Fahren eingesetzt hat zurück«, sagt Schmülling. In der E-Biker-Währung Wattstunden bedeutet das: »Wenn Sie also einen 500-Wattstunden-Akku komplett verfahren würden, könnten Sie 550 bis 600 Wattstunden nutzen.« Ähnliche Werte hat Stromer bei Tests in den Alpen ermittelt. Für Stadtzyklen schätzt Wittwer das Potenzial der Rückgewinnung bei 5 bis 10 Prozent. Angenommen, man kommt mit 500 Wh 120 Kilometer weit, wären das je nach Terrain also 6 bis 24 Kilometer mehr.

Die Werbebotschaften anderer Fahrradhersteller lassen gar auf mehr hoffen: So ist bei Turbine Bicycles, das Zehus-Hecknabenmotoren mit Rekuperationsfunktion verbaut, von 30 Prozent Reichweitensteigerung »in der Ebene« die Rede. Hecknabenmotorenhersteller Go SwissDrive preist sein Energierückgewinnungssystem gar als »Technik aus der Formel 1«.

Manche steigen aus der Technik aus

Beiden Marken sowie S-Pedelec-Spezialist Stromer ist allerdings stark an Nabenmotoren gelegen: Turbine etwa setzt auf Retro-Look mit dünnen Rahmenrohren, da würden klobige Mittelmotoren optisch stören.

Doch obwohl Rekuperation am E-Bike schon länger ausprobiert wird und manche Vorteile hat – richtig durchgesetzt hat sich die Technik bislang nicht. Niche Mobility aus Spanien versucht derzeit, sie per Crowdfunding weiterzubringen, während der kanadische Hersteller BionX in die Pleite ging – die Motoren mit Generatorfunktion waren fehleranfällig.

Der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer wie auch der deutsche Hersteller Kalkhoff bieten aktuell keine Rekuperations-Bikes mehr. »Wir setzen auf das Konzept Mittelmotor«, sagt Flyer-Sprecherin Anja Knaus. Kettler dagegen bestückt sein S-Pedelec Velossi zum Modelljahr 2024 in der Version 3.0 neu mit einer rekuperationsfähigen Heckeinheit des taiwanesischen Motorenspezialisten TDCM.