SPIEGEL: Warum sind diese monströsen Bikes so gefragt? Ist es der gleiche Trend wie bei Autos, bei denen auch SUV zu den beliebtesten Modellen zählen?

Kliem: Wir haben den Eindruck, dass es mit dem Preis zusammenhängt. E-Bikes sind sehr teuer, und damit steigen die Ansprüche: Wenn ich mir schon so ein teures Bike leiste, dann will ich damit nicht nur in der Stadt fahren, sondern auch übers Land und ins Gelände. In genau diese Lücke stoßen die SUV-Bikes. Sie lassen die bisherigen Grenzen zwischen Mountain- und Trekking- und Citybike verschwimmen. Trotzdem gibt es natürlich immer noch die klassischen unterschiedlichen Modelle.