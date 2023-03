Genau daran arbeitet Wissing . Falls er in Berlin und Brüssel damit durchkommt, stehen noch weitere Hürden an. So wäre zu klären, wo die benötigten Mengen an E-Fuels herkommen könnten, die laut einer aktuellen Übersicht des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung vielfach größer wären als die aktuellen globalen Pläne. Fraglich ist demnach auch, ob sich die Produktionskosten auf ein mit fossilen Treibstoffen vergleichbares Niveau senken lassen. Sonst würden E-Fuels deutlich teurer werden als Benzin – und als Strom sowieso.