Wer nüchtern genug ist fürs Fahrrad, soll auch straffrei E-Roller fahren: Fachleute und Verbände haben eine Anpassung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer gefordert – nach oben. Bisher orientiert sich der Wert an dem für Autos. Einige Experten fänden eine Anlehnung an den weniger strengen Grenzwert für Fahrräder passender. Von Mittwoch an wird das Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar besprochen.