In Österreich zeigten die Kunden zwar Interesse an Null-Emissions-Lösungen für den Gütertransport, »waren aber gleichzeitig skeptisch, ob die Fahrzeuge, die sich im Flachland bereits bewährt haben, auch in einem gebirgigen Land wie Österreich einsetzbar sind«, so Tschann-Geschäftsführer Enrico Simma.