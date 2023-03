Beim Bestand haben E-Autos zum Stichtag 1. Januar erstmals die Millionenmarke überschritten, teilte das KBA bereits am Donnerstag mit. Nach dem Boom des Jahres 2022 galt das als wahrscheinlich, die Million wurde mit 1,013 Millionen Batterie-elektrischen Pkw aber nur knapp übertroffen. Die Elektroautoflotte wuchs also deutlich langsamer, als die Summe der Neuzulassungen hätte erwarten lassen. Rechnerisch verschwand jedes vierte Elektroauto, das im Lauf des Jahres 2022 in Deutschland neu zugelassen wurde, bis zum Jahresende wieder.