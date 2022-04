Die Kalifornier dürften nach 2035 dann noch Verbrenner-Autos fahren und auch Gebrauchtwagen mit einem Diesel- oder Benzinmotor kaufen, allerdings könnten sie als Neuwagen nur noch klimafreundliche Autos erwerben. Das Gesetz dürfte erhebliche Auswirkungen auf den Automarkt in den USA haben, da allein in Kalifornien rund elf Prozent aller neuen Pkw des Landes verkauft werden.

In den nächsten 13 Jahren soll der Anteil an neu zugelassenen E-Autos langsam gesteigert werden. Bereits bis 2026 will Kalifornien den Verkauf von Elektroautos verdreifachen – einschließlich batterie- oder wasserstoffbetriebener Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2021, in dem nur zwölf Prozent aller in Kalifornien verkauften Autos emissionsfrei waren, so die Behörde. Nur etwa eine Million der 26 Millionen Autos, die derzeit auf kalifornischen Straßen fahren, haben alternative Antriebe.