Auch der Schiffsverkehr soll klimafreundlicher gestaltet werden. Die Abgeordneten forderten, dass große Schiffe wie Container- und Kreuzfahrtschiffe ihre CO2-Emissionen bis 2025 um zwei Prozent und bis 2035 dann um 20 Prozent senken müssen.

Außerdem sollen Container- und Passagierschiffe ab 2030 an den wichtigsten Häfen in der EU mit Landstrom versorgt werden, um die Dieselmotoren im Hafen weniger laufen zu lassen. So sollen weniger Schadstoffe in die Luft gelangen.

»Wir haben keine Zeit zu verlieren«

Ebenfalls am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett den von Verkehrsminister Volker Wissing vorgelegten »Masterplan Ladeinfrastruktur« für Deutschland. »Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte der FDP-Politiker. Für den erwarteten Hochlauf der E-Mobilität brauche es einen vorauslaufenden Aufbau von Ladestationen. Die E-Mobilität werde nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach wie das Tanken sei. Lücken müssten vor allem auf dem Land vermieden werden.