Das Problem: Die Prämien werden nur gezahlt, wenn das Auto rechtzeitig zugelassen wird, also noch vor dem 1. Januar. Doch das geht nur, wenn die Zulassungsstellen auch über die anstehenden Weihnachtsfeiertage geöffnet sind. »Uns erreichen aktuell besorgniserregende Meldungen, dass einige Zulassungsstellen schon zur Monatsmitte schließen wollen«, berichten die Verbände demnach in einem offenen Brief an die kommunalen Spitzenverbände. Einige Ämter bieten schon jetzt keine Termine mehr an.