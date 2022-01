ADAC kritisiert »Schilder-Wirrwarr« Wenn der Verbrenner legal an der Ladesäule parkt

Dürfen alle E-Autos an Ladesäulen parken oder nur Fahrzeuge mit E-Kennzeichen? Und was gilt nachts? Die Regeln dazu unterscheiden sich in den Bundesländern teils stark. Der ADAC fordert klarere Vorgaben.