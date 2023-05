Experten zufolge bremst die geringe Modellvielfalt bei Elektroautos deren Einsatz in den Firmenflotten. Deutschlandweit seien im März 13 Prozent aller zugelassenen Firmenwagen Vollelektroautos gewesen, hieß es in einer Studie der Beratung PwC Strategy&. Das war immerhin schon knapp doppelt so viel wie Mitte 2021. Allerdings war der Anteil bei privaten Käufern laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts im März mit gut einem Fünftel höher, auch im bisherigen Jahresverlauf greifen private Autokäufer eher als gewerbliche zum Elektroauto.