Treffen die Annahmen zu, geriete auch der für das Jahr 2035 geplante Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor in der EU in Gefahr. Nach dem Willen der Kommission und des Parlaments sollen dann nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden – also Elektroautos mit Batterien oder Wasserstoff-Brennstoffzelle.