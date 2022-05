Fast 400.000 Elektroautos wurden in Deutschland 2020 neu zugelassen. Doch die Fahrzeuge verteilten sich regional sehr unterschiedlich – das zeigt eine Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT) .

Menschen und Unternehmen in Bayern und Baden-Württemberg kauften der Studie zufolge doppelt so viele E-Autos oder Plug-in-Hybride wie in Ostdeutschland. In den beiden südlichen Bundesländern kamen 2020 auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner rund sechs Neuzulassungen. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen waren es im Schnitt lediglich drei.