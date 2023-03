Das Team um Trancik kommt zu dem Schluss, dass das Laden von E-Autos an der Arbeitsstätte die Spitze der Stromproduktion durch Fotovoltaik über Mittag abmildert und dass dann nach Feierabend nicht mehr so viel Strom nachgeladen werden muss. Eine Verlagerung des Aufladens in die Nacht könnte hingegen die Spitze des Stromverbrauchs am Abend verkleinern.

»Ich denke, eines der faszinierenden Dinge an diesen Ergebnissen ist, dass man durch strategisches Vorgehen viel physische Infrastruktur vermeiden kann«, wird Trancik in einer MIT-Mitteilung zitiert.

Laden am Arbeitsplatz bietet viele Vorteile

Die Forscher berechneten, dass für das Aufladen beim Parken am Arbeitsplatz sogar ein langsames Laden (Level 1 bei 1,8 Kilowatt Leistung) ausreichen würde. »Das Aufladen auf Level 1 am Arbeitsplatz hat den praktischen Vorteil, dass es billiger zu realisieren ist. Arbeitgebern wird eventuell ermöglicht, schneller mehr Stationen einzurichten, sodass die Fahrer ihre Fahrzeuge nicht bewegen müssen, damit andere aufladen können«, schreiben die Wissenschaftler. Für das Aufladen zu Hause gingen sie allerdings von Level 2 (6,6 Kilowatt) aus.