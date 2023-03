Im Koalitionsvertrag hat die Ampel-Regierung festgehalten: »Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030.« Dieser Ersatz von Autos mit Verbrennungsmotor gilt als wichtigster Beitrag, um die CO2-Emissionen im Verkehr zu senken – auch wenn damit allein die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes bei Weitem nicht einzuhalten wären.

Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts ISI ist ein ungleichmäßiges Tempo beim Markthochlauf der Elektromobilität realistisch: Das zögerliche Wachstum könnte in einigen Jahren in starke Beschleunigung umschlagen. Dann wäre das 15-Millionen-Ziel bis 2030 noch zu erreichen, käme aber erst nach der kommenden Bundestagswahl in den Blick. Auch für dieses Szenario sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die aktuelle Entwicklung »leicht unter dem Zielpfad«. Rückschläge, wie sie manche Experten in diesem und dem kommenden Jahr befürchten, sind in keinem der Modelle eingerechnet.