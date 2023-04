Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos werden in diesem Jahr nach Berechnung der Internationalen Energieagentur IEA einen Rekord erreichen. Ihr Anteil am gesamten Automarkt werde auf 18 Prozent steigen, teilte die IEA in ihrem Jahresbericht zur E-Mobilität am Mittwoch in Paris mit. Demnach wurden 2022 weltweit erstmals mehr als zehn Millionen Elektroautos verkauft. In diesem Jahr wird ein weiterer Anstieg um mehr als ein Drittel auf 14 Millionen E-Autos erwartet. Noch 2020 hatte der Elektroanteil am gesamten Automarkt nur 4 Prozent betragen.