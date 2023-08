Jeder fünfte verkaufte Neuwagen in Deutschland hat im vergangenen Monat einen Batterie-elektrischen Antrieb gehabt. Mit knapp 48.700 reinen Elektroautos (BEV) kamen davon im Juli rund 60 Prozent mehr Fahrzeuge neu auf die Straße als noch im gleichen Monat des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen betrug demnach 20 Prozent.