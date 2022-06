Unter den zehn Städten und Landkreisen mit den meisten zugelassen Elektroautos hat die Region Hannover die beste Quote (15), in Frankfurt am Main und Wiesbaden liegt sie über 60. Auf kommunaler Ebene könnte die Statistik allerdings leicht verzerrt sein, weil an manchen Orten ganze Flotten angemeldet werden, die tatsächlich in anderen Städten unterwegs sind und Strom laden. So meldet Volkswagens Carsharing-Dienst WeShare viele Autos in Wiesbaden an, die aber in Berlin oder Hamburg ausgeliehen werden können.