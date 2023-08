Dass es an Altbatterien mangelt, liegt an mehreren Gründen: Erst seit wenigen Jahren kommen Elektroautos in größerer Zahl auf die Straßen, sodass kaum Akkus das Ende ihrer Laufzeit erreichen. In der Regel halten die Lithium-Ionen-Akkus deutlich länger als die Garantiezeit – und wenn sich ihre Leistung nach jahrelanger Nutzung verschlechtert, sind sie meist immer noch gut genug für ein zweites Leben als stationäre Stromspeicher. Erst danach lohnt sich das Ausschlachten. Für den Übergang behelfen sich Recycler mit Ausschussware aus der Batterieproduktion.

Die seit Mitte August gültige EU-Batterieverordnung schreibt Auto- und Batterieherstellern künftig steigende Recyclingquoten vor, vor allem für kritische Rohstoffe wie Nickel oder Kobalt. Auf Dauer soll ein geschlossener Kreislauf entstehen, um Umweltschäden und die Abhängigkeit von Metallimporten gering zu halten.