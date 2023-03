Doch nun zeigt eine Studie: Selbst wenn auf dem Preisschild ein höherer Betrag steht, ist ein E-Auto in der Regel langfristig doch günstiger als ein Verbrenner – wenn man neben dem Anschaffungspreis auch alle Kosten im Betrieb berücksichtigt. Die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung bezogen in ihrer Wirtschaftlichkeitsanalyse also etwa mit ein, welchen Wiederverkaufswert die Autos haben oder wie sehr Versicherungen und Kfz-Steuer zu Buche schlagen.