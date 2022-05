Der SPD-Politiker forderte stattdessen mehr Investitionen in die Schiene: »Die Bahn ist das Rückgrat der Mobilitätswende für den Klimaschutz, aber dazu hört man von Volker Wissing bislang viel zu wenig.« Der SPIEGEL hatte zuletzt berichtet, dass Wissing der Bahn nicht genügend Geld für deren größte Bauprojekte zur Verfügung stellt. In mehreren internen Vermerken beklagen Ministeriumsbeamte demnach, dass es bei der Schieneninfrastruktur in den kommenden Jahren einen »dramatisch wachsenden Investitionsstau« geben werde. Der Bedarfsplan Schiene sei »dramatisch« unterfinanziert.

»Ich bin verwundert, dass wir seit Wochen über einen unterfinanzierten ÖPNV und fehlende Milliarden zum Ausbau der Schiene diskutieren, um die sich Wissing bei den Haushaltsverhandlungen nicht einmal bemüht hat, und der Minister dann mit so einem teuren und unnötigen Vorschlag für das Auto um die Ecke kommt«, kritisiert Müller nun. »Der Minister versucht sich in FDP-Klientelpolitik und arbeitet an der Sache vorbei. Wenn Volker Wissing so weitermacht, verlieren wir Jahre für die Stärkung der Bahn und erreichen verkehrspolitisch nichts für den Klimaschutz.«