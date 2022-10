Andere hätten sich mehr erhofft: »Aus klimapolitischer Sicht kommt das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor aber mindestens fünf Jahre zu spät«, findet Jens Hilgenberg vom Umweltschutzverband BUND.

Das sieht auch Greenpeace so. Die Umwelt-NGO will sogar schon einen Ausstieg vor 2030: »Neue Autos mit Verbrennungsmotoren sollten spätestens 2028 verboten werden«, so Greenpeace-Sprecherin Lorelei Limousin. Die Ankündigung sei ein perfektes Beispiel dafür, wie Politiker sich in einer »wohltuenden Schlagzeile sonnen können«, kommentierte sie. Dabei werde die Realität des wiederholten Versagens in Sachen Klima verschleiert.