Damit das gelingt, setzt die EU auf eine Quote für synthetische Kraftstoffe. Ab 2034 soll ihr Anteil in der Schifffahrt bei mindestens zwei Prozent liegen. »Das gilt jedoch nur, wenn der Anteil von E-Fuels in der Schifffahrt im Jahr 2030 unter einem Prozent liegt«, teilte die Initiative E-Fuel Alliance mit. Auch die Umweltorganisation »Transport & Environment« hält eine solche Quote für nötig, damit die Produktion der vergleichsweise klimafreundlichen Treibstoffe in Gang kommt. Im Gegensatz zu Autos , die sich auch elektrisch antreiben lassen, bräuchten Schiffe und Flugzeuge die erneuerbare Energie in flüssiger Form oder Gasform. Für Flugzeuge wurde eine solche Quote bereits beschlossen.