Parallel beschloss das EU-Parlament formal, dass neue Pkw ab 2035 klimaneutral sein müssen, was faktisch das Aus für den klassischen Verbrennungsmotor bedeutet. Darauf hatten sich Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament bereits zuvor verständigt. Es gilt als sicher, dass die Staaten den Plan im Rat ebenfalls billigen. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden – also nur noch CO₂ auszustoßen, das auch wieder gebunden wird.