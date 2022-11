EU-Kommission zu Euro 7 Abgasnorm soll Reifenabrieb berücksichtigen

Die EU-Kommission will mit der neuen Abgasnorm Euro 7 neben Auspuffabgasen auch Vorgaben für Emissionen von Bremsen und Reifen einführen. Angesichts der Zunahme von Elektroautos seien Bremsen und Reifen »auf dem Weg, die Hauptquellen von Partikelemissionen von Fahrzeugen zu werden«, erklärte die Kommission am Donnerstag in Brüssel bei der Vorstellung der neuen Abgasnorm. Sie legte auch Vorschläge für Vorgaben zur Mindestlebensdauer von Batterien von E-Autos vor.