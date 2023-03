Bereits am ersten Anlauf war eine Vor-Abstimmung der EU-Botschafter am Mittwoch gescheitert. Laut SPIEGEL-Informationen entschied die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwochvormittag recht kurzfristig, das Thema von der Agenda zu nehmen, weil eine qualifizierte Mehrheit für den Kompromiss als nicht mehr gesichert galt. Der schwedische Botschafter in Brüssel habe aufgrund der deutschen Medienberichte umdisponiert.