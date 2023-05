Das sagt der Hersteller: »Wir haben verstanden«, sagt Alexander Klose, der in der Aiways-Zentrale in München das Auslandsgeschäft des chinesischen Herstellers leitet. Was er meint: Der U6 zeige einmal mehr, wie schnell chinesische Hersteller auf Kritik reagieren – und entsprechende Änderungen umsetzen. Während VW drei Jahre braucht, um etwa die leidige Sliderleiste unter dem Touchscreen zu beleuchten, hat Aiways in weniger als zwei Jahren sehr viel tiefer in die Substanz eingegriffen. Trotz der engen technischen Verwandtschaft des U6 mit dem U5, gibt es für das neue Auto auf Wunsch der Europäer zum Beispiel ein Handschuhfach. Zudem wurde der Öffnungswinkel der Heckklappe vergrößert. Unter 1,90 Metern ist man nun vor Kopfnüssen gefeit.